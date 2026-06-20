Dédunokája ölhette meg a 85 éves józsefvárosi nőt

A rendőrség őrizetbe vette a június 15-i józsefvárosi emberölés gyanúsítottját, írja a police.hu. A rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek ki a VIII. kerületi, Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A helyszíni szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki után hajtóvadászat indult.

A dédunoka párjával cselekedhetett

A bevezetett nyomozati cselekmények eredményeként a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőt:

az idős nő 16 éves dédunokáját, akit emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Párját bűnpártolás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őt is őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.