M1-es autópálya: Mészáros Lőrincék miatt voltak az óriáslezárások

Vitézy Dávid érdekes dologra hívta fel a figyelmet az M1-esen történt baleset kivizsgálása kapcsán. Ezek szerint az előző kormány Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekében, akiknek a közös cégük elnyerte 35 évre a sztrádakoncessziót, úgy módosították a szabályozást, hogy jóval nagyobb lezárásokat engedélyeztek nekik, így például 8 kilométer helyett 40 kilométeres folyamatos lezárást. Ez megfelelt Mészáros Lőrincéknek, mert nekik sokkal olcsóbb így a felújítás, ezért többet tudnak keresni, viszont mindenki más rosszul jár.