kormánysajtótájékoztatókormányinfóvitézy dávid
A következő élő közvetítés része Vitézy-infó: Jól haladunk az uniós pénzekkel, nem lesz Balásy-kényszer, a rendőrséget átalakítjuk, a koncessziókat kivizsgáljuk

M1-es autópálya: Mészáros Lőrincék miatt voltak az óriáslezárások

Illyés Tibor / MTI
24.hu
2026. 06. 18. 12:39
Illyés Tibor / MTI

Vitézy Dávid érdekes dologra hívta fel a figyelmet az M1-esen történt baleset kivizsgálása kapcsán. Ezek szerint az előző kormány Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekében, akiknek a közös cégük elnyerte 35 évre a sztrádakoncessziót, úgy módosították a szabályozást, hogy jóval nagyobb lezárásokat engedélyeztek nekik, így például 8 kilométer helyett 40 kilométeres folyamatos lezárást. Ez megfelelt Mészáros Lőrincéknek, mert nekik sokkal olcsóbb így a felújítás, ezért többet tudnak keresni, viszont mindenki más rosszul jár.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Megszurkált egy 17 éves fiú egy szobafestőt az egyik budapesti Lidlben
Hadházy Ákos: Orbán Viktor előzetesben lehetne
Hiába várták a nézők Rónai Egont az ATV Start csütörtöki adásában – ezért helyettesítette más a műsorvezetőt
Orbán visszatért, de a Tiborcz-vádra Brüsszelben sem reagált
David Szalay: Fordulópont ez Magyarország életében, de az emberek előbb-utóbb az új hatalomban is csalódni fognak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik