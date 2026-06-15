Simicskó szerint nem igaz, hogy az előző kormány családpolitikai intézkedéseit a tehetősek élvezhették leginkább

Simicskó István (KDNP) Kármán András pénzügyminisztertől kérdezte, hogy folytatják-e az szja-mentesség kiterjesztését, 2027-től az 50 év alatti kétgyerekes anyák is részesülhetnek-e benne. A miniszter nem adott erre egyértelmű választ. Elismerte válaszában, hogy az előző kormány családpolitikai intézkedéseinek egy része jó volt, de megjegyezte, hogy a kedvezményekkel jórészt a tehetősebb családok tudtak élni, a Tisza-kormány pedig azon lesz, hogy a kevésbé szerencsés sorsú családok is lehetőséghez jussanak.

Simicskó nem ért egyet azzal, hogy a családpolitikai intézkedéseket csak a tehetősek élvezhették, és mivel a konkrét kérdésre nem kapott választ, nem fogadta el Kármán érveit.