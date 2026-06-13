Budapesti küldött: A Fidesznek szembe kell néznie a korrupciós vádakkal

A Fidesz X. kerületi küldöttje, Jankovich Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy a párt nem nézett rendesen szembe a korrupciós vádakkal, és nem dobta ki a köreiből azokat, akik korruptak.

Úgy gondolja, hogy nem elég arra játszani, hogy a Tisza majd rosszul kormányoz, mert ettől még bizonyos társadalmi csoportok még nem fognak elidegedni tőle.

Jankovich azt is hangsúlyozta, hogy helyi szinten nincs lehetőségük felfelé jelezni a problémákat a vezetőség felé, és ez súlyos problémát jelent a szervezetben. Katonai jellegű szervezetté vált a Fidesz szerinte, amelyben csak parancsokat kellett teljesíteniük.