A következő élő közvetítés része Orbán nem adja fel, Kövér Ungarische Péter-ezett és kommunistázott, Hidvéghi szerint a kegyelmi ügy miatt vesztettek

Budapesti küldött: A Fidesznek szembe kell néznie a korrupciós vádakkal

Varga Jennifer / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 13. 12:12
Varga Jennifer / 24.hu

A Fidesz X. kerületi küldöttje, Jankovich Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy a párt nem nézett rendesen szembe a korrupciós vádakkal, és nem dobta ki a köreiből azokat, akik korruptak.

Úgy gondolja, hogy nem elég arra játszani, hogy a Tisza majd rosszul kormányoz, mert ettől még bizonyos társadalmi csoportok még nem fognak elidegedni tőle.

Jankovich azt is hangsúlyozta, hogy helyi szinten nincs lehetőségük felfelé jelezni a problémákat a vezetőség felé, és ez súlyos problémát jelent a szervezetben. Katonai jellegű szervezetté vált a Fidesz szerinte, amelyben csak parancsokat kellett teljesíteniük.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Orbánék menekülttábor nyitásáról tárgyaltak, miközben a kormány a migrációs konfliktus kiélezését határozta meg politikai célként
Az ikerpár, akik a kamera előtt nőttek fel – 40 éves lett Mary-Kate és Ashley Olsen
Történelmi játékvezetői döntés született a világbajnokságon
Kvíz: Hányat ismersz fel Bud Spencer filmjeiből, ha csak egy képet mutatunk belőlük?
Orbán nem adja fel, Kövér Ungarische Péter-ezett és kommunistázott, Hidvéghi szerint a kegyelmi ügy miatt vesztettek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik