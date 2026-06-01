Szabadi István mi hazánkos képviselő Vitézy Dávidot interpellálta a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban. Azt kérdezte, hogy elszámoltatják-e a „tragikomikus” megvalósítás felelőseit, illetve afelől is érdeklődött, hogy mikor indulhat el azon a személyforgalom.

A beruházási és közlekedési miniszter sok mindenben egyetért a képviselővel a vasútvonalat érintő kritikái terén. Szerinte Budapest és Belgrád összekötését jó eséllyel nem a megfelelő nyomvonalon sikerült megvalósítani: ésszerűbb nyomvonalon, belföldi utasszállítási célokat is figyelembe véve lehetett volna megépíteni. A kínai és a magyar kormányok közös döntése volt, hogy ez ne így történjen. Mint mondta, felvethető kérdés, mi került közel 1000 milliárd forintba a vasútvonalon. A tárcája ezt a beruházást is átvilágítja. Vitézy elöljáróban azt mondta, hogy

sikerült egy olyan szerződéses rendszert létrehozni az építkezéshez, amelyben Mészáros Lőrinc cégei amerikai dollárban végezték magyar munkaerővel a munkát, így a forint gyengülése nettó profitként jelent meg nála. Ez hozzájárult ahhoz, hogy ennyire megdrágult a beruházás.

Vitézy ígéretet tett arra, hogy Kapitány Istvánnal kezdeményezni fogják Kínánál, hogy engedjék meg nekik, hogy nyilvánosságra hozzák a beruházás dokumentumait. Hozzátette, a projekt készültsége 90 százalék fölött áll, és feladatuk, hogy a magyar utasok is használhassák a vonalat.

Szabadi István megelőlegezett bizalomból elfogadta a választ.