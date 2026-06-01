Toroczkai szerint Magyar 35 perces dajkamesét adott elő

8-8 percben reagálhatnak Magyar Péter napirend előtti felszólalására az ellenzéki frakcióvezetők, elsőként Toroczkai László a Mi Hazánkból.

Szerinte Magyar 35 perces dajkamesét adott elő, mert ahogy azt a Politico is megírta, a pénz még nincs itt, csak politikai megállapodást kötöttek a felek, és még rengeteg feltételt kell teljesíteni Magyarországnak ahhoz, hogy az uniós pénzeket folyósítsák. Az ellenzéki politikus hallani akar arról, hogy mit jelent az a tárgyalások fényében, hogy egy kicsi szuverenitásunkról le kell mondanunk. Majd Ursula von der Leyen EB-elnök korrupciós ügyéről beszélt, és érdeklődött Magyarnál, hogy erről is beszéltek-e. Jobban érdekelné ez Toroczkait, mint „ez a maszlag”.

Itt egy fél mondat erejéig kitért arra, hogy Magyar nem vette észre az iróniát Toroczkai tárlatvezetős videójában.

Migránsok szétosztásáról, befogadásáról beszélt még Toroczkai, emellett ugyanakkor azt mondta, készséggel elhiszi, hogy a Von der Leyennel folytatott egyeztetésen gendertémák nem jöttek szóba. Még beszélt a Pride-ról is, amelynek keretében tavaly szerinte istentelen, nemzetgyalázó jelenetek zajlottak Budapesten.

Sulyok Tamás kapcsán arról beszélt, hogy Göncz Árpád annak idején kegyelmet adott Varga Bélának – akkor nagy csönd volt, senki nem követelte a lemondását, mert tudvalevő volt, hogy nem lehet csak úgy elmozdítani a köztársasági elnököt. Szerinte Sólyom László sem szólalt fel akkor, amikor nem poloskázták, hanem a csontjait törték a magyaroknak 2006 őszén Budapesten. Magyar szemére vetette, hogy olyat nem lehet csinálni demokráciában, amire Sulyok eltávolításával a Tisza-kormány készül. Nem lehet megtenni, ha tetszik neki a köztársasági elnök, ha nem.