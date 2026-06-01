A KDNP-s Latorcai Csaba arról kérdezte Lőrincz Viktóriát, hogy miért akarják a polgármesterek fizetését csökkenteni? Ők úgy gondolják, hogy a polgármesterek jó gazda módjára végezzék a munkájukat, ezért is emelték fel a fizetésüket és a nem főállású polgármesterek tiszteletdíját, hogy megbecsüljék őket. Heti hét nap 24 órát kell ugyanis rendelkezésre állniuk.

Nem tekinthető másnak ez a javaslat, mint a polgármesterek szívatásának

– tette hozzá Latorcai.

Lőrincz szerint a vita távol áll attól, ami a magyar embereket valóban foglalkoztatja.

Ma vannak olyan polgármesterek, akik 3-4 millió forintot keresnek, de az 500 fő alatti települések polgármesterei is több mint egymillió forintot kapnak havonta, sorolta Lőrincz. Nem ez a legégetőbb kérdés a miniszter szerint, a magyar embereket a valódi problémák érdeklik.

A 13 fős Iborfián Latorcai szerint húsba vágó kérdés, hogy van-e egyáltalán valaki, aki vállalja a település képviseletét.

Milyen partnerség az, hogy először jól hasba rúgják a polgármestereket, majd csak utána leülnek tárgyalni arról, hogy amit előre eldöntöttek, hogyan vegyék be, teával vagy vízzel

– felelte Latorcai.

Lőrincz szerint a családokat a megélhetés foglalkoztatja. A közélet szolgálat, nem öncél, a Tisza úgy gondolja, az ország annál többet érdemel, hogy a politika ne önmagával, hanem az ország érdekeivel foglalkozzon.