Korlátozzák-e a polgármesterek újraválaszthatóságát?

Gyopáros Alpár kérdezi Lőrincz Viktóriát arról, hogy támogatja-e azt a javaslatot, amely korlátozná a polgármesterek újraválaszthatóságát.

A miniszter válaszában kifejtette, olyan önkormányzati rendszert akarnak, ahol a polgármester valódi vezetője a saját településének, és a települések nincsenek kiszolgálva a szimpátia alapú pénzosztásnak.

A kormány célja az, hogy az önkormányzatok újra erős, kiszámítható partnerei legyenek az államnak, átláthatóvá tesszük a finanszírozást. A polgármesterek javadalmazásáról is ebben a szemléletben fogunk majd beszélni. Új partnerségi viszonyt szeretnénk kialakítani, nem gyengíteni akarjuk az önkormányzatokat, hanem visszaadni azokat az eszközöket, amiket az előző kormány elvett tőlük

– mondta.

Lőrincz nem válaszolt konkrétan a kérdésére, majd miután Gyopáros ezzel szembesítette, a tárcavezető kitért arra,

senki nem nyilatkozott a kormány részéről azzal kapcsolatban, hogy korlátoznák az újraválaszthatóságukat.

Kifejtette: a polgármestereket egyeztetésre fogják hívni.