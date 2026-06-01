Az ország olyan mohácsi megemlékezést kap, amilyet megérdemel

Mohos Márton / 24.hu
2026. 06. 01. 17:20
A KDNP-s Hargitai János a mohácsi csata 500. évfordulójának emlékévéről, az azzal kapcsolatos projektek megtartásáról kérdezett (a politikus ezért kormánybiztosként felelt).

Tarr Zoltán azzal válaszolt, Hargitaiéknak ez a megemlékezés alapvetően térkő-, parkolóház- és hídépítést, illetve útfejlesztést jelent Baranyában. A kultúráért is felelős miniszter azt mondta, a Fidesz és a KDNP baráti cégeknek osztotta szét az emlékévre szánt 22 milliárd forintot.

A Tisza célja a közös megemlékezés, nem pedig a megosztottság növelése. Tarr szerint a mohácsi csatáról szóló megemlékezés értékes az ország számára.

A miniszter elmondta, a már folyó beruházások áttekintése és lehetőség szerinti befejezése mellett a beruházási összegek töredékéből fognak megvalósítani egy programot Moháccsal és a megrázkódtatásokból való felállással kapcsolatban, amelyet megérdemel a nemzet.

Hargitai János nagyon sajnálatosnak tartja a Tarr által elmondottakat, így nem tudja elfogadni a választ. A parlament viszont elfogadta.

