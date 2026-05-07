Miért tagadja a büntetés-végrehajtás, hogy a tököli börtönbe is kerültek fiatalkorúak a Szőlő utcából?

Miután a prostitúciós hálózatot fenntartó Juhász Péter Pál után utódja, Kovács Buna Károly sem volt képes biztosítani a Szőlő utcai javítóintézet jogszerű működését, a létesítményt 2025 decemberében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) fennhatósága alá helyezték, majd az év elején bezárták. Azóta már az épületet is eladta az állam, hamarosan elbontják, és lakások épülnek a helyén.

Lapunk nem először foglalkozik az esettel, már januárban megírtuk, hogy több, egymástól független forrásból úgy értesültünk,

a büntetés-végrehajtás a Szőlő utcai javítóintézetben lévő fiatalokat a tököli büntetés-végrehajtási intézetben kialakítandó új részlegre helyezheti át.

A tököli börtönhöz kapcsolódó informátorainktól már akkor úgy értesültünk, hogy a helyi bv-intézet területén betonozás, építkezés zajlik, hogy minél előbb mobilépületekben helyezzék el a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorúakat.

A Szőlő utcai ügyként elhíresült bűncselekményeket azután kezdte el feltárni a sajtó, hogy Juhász Péter Pált, a javítóintézet igazgatóját 2025 májusában letartóztatták. Az ellene tett bejelentések ellenére 15 évig a posztján maradó Juhász és a párja a gyanú szerint bűncselekmények sorát követték el, köztük gyermekotthonokban nevelkedett fiatal nőket futtattak prostituáltként.

A Szőlő utcában tavaly decemberben 59 fiatalkorút tartottak fogva. Őket 2026. január végéig fokozatosan elszállították az épületből. A BVOP szerint az átszállításokra az intézet biztonságos működése miatt volt szükség, és akkor azt a tájékoztatást adták, hogy a fiatalokat a debreceni és a nagykanizsai intézetekben helyezték el.

Nemrég új információk jutottak tudomásunkra: márciusban nevelőket keresett a BVOP, és a munkavégzés helyeként a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet jelölték meg. Egy neve elhallgatását kérő férfi – aki sikerrel jelentkezett, behívták állásinterjúra – azt állítja: a Szőlő utca lakóinak többsége mára a tököli börtön területén egy mobilépületben van elhelyezve.

Előbb smasszernek, aztán nevelőnek vették volna föl