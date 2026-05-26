Véget ért a keddi plenáris ülés

A napirend utáni felszólalásokhoz értünk, amivel egyetlen képviselő kívánt élni.

Dócs Dávid (Mi Hazánk) a selypi azbesztcementgyárról beszélt. Reméli, hogy az új kormány megnyugtató választ fog kínálni a károsultaknak, reméli, hogy Gajdos László tárcája kellő alapossággal kivizsgálja az ügyet. Emellett az aszályról is szót ejtett: 2022-ben azt mondták, az évszázad aszályát élik, ehhez képest évről évre romlik a helyzet. Reméli, hogy az új kormány a vízgazdálkodást is komolyabban veszi, mint az előző, hiszen ha nem lesz azonnali és radikális változás, a magyar tenger mellé egy magyar sivatagot is kapunk.

Miután a kormány részéről senki sem kívánt hozzászólni Dócs által felvetett a témához, Kőszegi Krisztián, az országgyűlés első roma alelnöke lezárta az ülést.

A parlament szerda reggel kilenc órakor folytatja az ülését.