A fideszes Panyi Miklós a költségvetés miatt aggódik

Több ezer milliárd forintos költségvetési tételek merülnek fel a Tisza-kormány választási igéreteivel kapcsolatban. Ezek a 4 éves ciklusra nézve összesen a GDP 5-6 százalékára rúgnak – mondta a fideszes Panyi Miklós.

Felelősségteljes volt-e a kampány során ennyi ígéretet tenni?

– kérdezte.

Boda Nikoletta államtitkár szerint az első feladat június 30-ig feltárni és felülvizsgálni a költségvetés és az ország valós állapotát. Ezt követően, augusztus 31-ig adják majd be a költségvetés módosítását.

Az EU-s pénzek hazahozatala és a „Fidesz-korrupció” megszűnése is segíthet javítani a költségvetés helyzetén – tette hozzá.