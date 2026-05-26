10 falunként 1 milliárd forint támogatás jön a Magyar Falu Program keretében

A Magyar Falu Programról kérdezte Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert:

Mikor kezdődik meg a program keretében benyújtott, 27 milliárd forint keretösszegű pályázat elbírálása?

A határidő már a Fidesz-kormány alatt lejárt – hívta fel a figyelmet Lőrincz Viktóra.

Nem fideszes képviselők vadászegyesületeit vagy kártyajóslást fogunk támogatni, mert az elmúlt években sajnos erre is volt példa. 500 milliárdot sem fogunk átcsoportosítani a programból propagandára – fogalmazott a miniszter.

10 falunként 1 milliárd forint támogatást biztosítanak, melyek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek majd. Emellett feltárják az elmúlt évek visszaéléseit is a program kapcsán – ígérte a tárcavezető.