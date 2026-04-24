A Tisza-kormány alaposan meg fogja vizsgálni a Covid-járvány alatti közbeszerzéseket

A Tisza-kormány a Covid-járvány alatti állami beszerzések átfogó vizsgálatát tervezi az egészségügyi, illetve a külügy- és a belügyminisztérium részvételével – közölte Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca leendő vezetője. Szerinte a járvány időszaka az egészségügy és mindenki más számára is súlyos próbatétel volt, ezért különösen fontos, hogy az akkor meghozott döntések és beszerzések körülményei átlátható módon értékelésre kerüljenek.

A terveik szerint felállítanak egy független szakértői vizsgálati mechanizmust, amely hozzáfér a releváns döntéshozói dokumentumokhoz, feltárja a tényeket, és javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni hasonló helyzetek kezelésére.

Akinek tiszta a lelkiismerete, annak nincs oka tartani a vizsgálatoktól, nyugodtan aludhat. Ugyanakkor egyértelművé szeretném tenni: minden közpénz felhasználását a lehető legalaposabban meg fogjuk vizsgálni.

– fogalmazott Hegedűs Zsolt, hozzátéve, hogy a Tisza célja nem a politikai haszonszerzés, hanem az igazság feltárása és a közbizalom helyreállítása. „Minden egyes közpénz útját tisztázni kell” – tette hozzá.

Gyanús lélegeztetőgép-beszerzések

A Covid-járvány idején az állam meglehetősen gyanús körülmények között 12 ezer lélegeztetőgépet vásárolt közvetítőcégeken keresztül Kínából, összesen 300 milliárd forintért. A beszerzett gépek egy részét később a kormány külföldre adományozta, néhány száz darabot megpróbált eladni, a túlnyomó többségük viszont raktárakban porosodhat azóta is.

A gépek beszerzését intéző Fourcardinal Tanácsadó Kft. a nyereség kivétele után megszűnt. Azokat a gépeket pedig, amelyeket a külügyminisztérium megbízásából az eredetileg optikai eszközökkel foglalkozó TMT Technics Kft. szerzett be, bőven áron alul próbálták elárverezni, sikertelenül. A 749 kínai gép nem kellett senkinek.

Még 2025-ben a Válasz Online írta meg, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár sógora is érintett a lélegeztetőgép-bizniszben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízására a Fourcardinal Tanácsadó Kft. 17 milliárd forintért szerzett be ezer kínai lélegeztetőgépet. A megbízás napján megalapították a SRF Silk Road Fund Holding Zrt.-t, amely 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Fourcardinalban, azonban hétnyolcad részt kapott a haszonból. Az SRF-nek két aláírási jogkörrel rendelkező vezetője volt, egyikük Takács sógora. A cégbe nem sokkal később a lélegeztetőgépeket beszerző Fourcardinalból átraktak 8 milliárd forintot, felvették az osztalékot, majd felszámolták.