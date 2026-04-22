Bár négy éve jogerősen felmentették, perújítási eljárásban 15 év fegyházat kapott a gyilkos

Perújítást követően jogerősen tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a C. Tamást, aki meggyilkolt egy idős asszonyt 2018 nyarán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Zagyvarékason. A 36 éves férfi a büntetés letöltésének kétharmada után bocsátható feltételes szabadságra a leghamarabb.

A férfi 2018 júliusa előtt többször konfliktusba került a szüleivel, mert drogozott. Emiatt több éjszakát is az utcán és egy elhagyatott házban töltött. Ha szer hatása alatt állt, gyakran Zagyvarékas utcáit rótta. 2018. július 1-jén este így jutott el a 83 éves, idős asszony házához, amelynek kerítésén egy almaárusításról szóló felhívás volt kifüggesztve.

A férfi becsengetett az otthonában is bottal járó asszonyhoz, aki beengedte. A házban azonban ismeretlen okból konfliktusba kerültek egymással, erre a férfi kést ragadott és többször a nyakon és hasba szúrta az asszonyt. Az idős nő a szúrások következtében a helyszínen életét vesztette. Az asszony holttestét másnap reggel egy ételkihordó találta meg.

A takarón lévő DNS-e buktatta le

A férfira akkor terelődött rá a gyanú, amikor az idős asszony házának egy udvari ablakpárkányán találtak egy takarót, ami a térfigyelő kamerák felvételei alapján a C. Tamásnál volt, úton a ház felé. A férfi sem a nyomozás során, sem a bíróság előtt nem tett vallomást, de észrevételeiben mindvégig, következetesen tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Az ügyben 2021-ben első fokon a Szolnoki Törvényszék, majd jogerősen 2022-ben a Szegedi Ítélőtábla felmentő ítéletet hozott, mert kétséget kizáró módon nem volt megállapítható, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el. A felmentő ítéletet követően azonban egy tanú vallomása, az áldozaton talált DNS-minták még átfogóbb elemzése, az ablakpárkányra terített takaróról vett minták vizsgálata, valamint a házban történtek modellezése alapján 2024-ben perújítást kezdeményeztek.

Kiss Dániel tanácsvezető bíró a jogerős döntés indoklása során kifejtette, a Szolnoki Törvényszék a perújítás során megalapozott ítéletet hozott, az új bizonyítékok alapján helyesen állapította meg a vádlott bűnösségét.