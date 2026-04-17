Eltörték egy bírságolni akaró kalauznő csuklóját a vasútvillamoson – videó

Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki eltörte a vele szemben intézkedő jegyellenőr csuklóját tavaly ősszel, Szegeden. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott tavaly novemberben utazott vasútvillamoson.

Mivel nem volt érvényes jegye és utazási okmánya, ezért a kalauz bírságolás céljából elkérte személyi igazolványát. Adatai rögzítése közben a bliccelő emelt hangon vitatkozni kezdett a nővel.

Csonttörés

A férfi úgy próbálta visszaszerezni tőle az iratát, hogy megragadta és megcsavarta a kalauz karját. Ennek láttán az ellenőr társa rendőri segítséget kért. A megtámadott jegyellenőr nyolc napon túl gyógyuló csuklótörést szenvedett.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével, valamint súlyos testi sértés bűntettével vádolt elkövetőre.

