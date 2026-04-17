Csepeli Fidesz-jelölt: Sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket

Ha ugyanazok az emberek szeretnék újraépíteni a Fideszt, akik miatt idáig jutottunk, akkor nagy bajban leszünk – írta Király Nóra pénteken Facebook-oldalán.

Ő volt az, akit a Fidesz az egymás után három választást elveszítő Németh Szilárd helyett indított a csepeli választókörzetben. Király Nórát – aki tavaly decemberben életében először járt a Csepel Plázában, és rácsodálkozott, hogy mozi is van – a választáson aztán nagy fölénnyel győzte le a Tisza jelöltje, Kátai-Németh Vilmos. A vak politikus talán legemlékezetesebb pillanata a kampány során az volt, amikor lefutotta a vonatot a Gubacsi hídon.

Teljes megújulás kell

A fideszes politikus mostani posztjában így értékelte pártja jövőképét:

Amennyiben kötelező feladatban kiadott uszítással, torz szembesítéssel, lejáratással, párton belüli fenyegetéssel és megfélemlítéssel megyünk tovább, akkor semmit nem tanultunk a vasárnapi csúfos vereségből. Jelenleg nulla önreflexió és nulla felismerés van arra vonatkozóan, hogy április 12-én este elkezdett gyógyulni Magyarország.

Király Nóra jelezte, hogy hatalmas a felelősségük abban, hogy a választóik érdekeit megfelelően képviseljék, és

ehhez teljes megújulás szükséges.

Mint fogalmazott: „Választóink képviseletének alapja nem lehet gáncsoskodás és gyűlölködés. Arra kell törekednünk, hogy egy jobb országban éljünk. Sokan most először azért nem szavaztak ránk, mert elegük lett az elmúlt években kialakult közbeszédből, közhangulatból és a következmények nélküli országból. Tökéletesen igazuk van abban, hogy ez a mi felelősségünk.”

Nem jó irány a gyűlöletkeltés

A választás eredménye szerinte megmutatta, hogy „a gyűlöletkeltés nagyon nem jó irány, hiszen családok mentek tönkre, barátságok szűntek meg a kampány miatt és ez a legutolsó, amit egy keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű közéleti szereplő kívánhat az országnak”.

Sokan, sokszor könyörögtünk, hogy ne ilyen kampány legyen, de szokás szerint semmibe vették a kérésünket

– írta, majd jelezte: „A saját embereink, segítőink közül sem találtunk olyat, aki azonosulni tudott ezzel a bénító kampánnyal. Mit vártunk vajon a bizonytalanoktól?” Posztját azzal zárta:

Sajnos még senki nem kért bocsánatot a 2,4 millió szavazónktól ezért a vereségért. Én ezt most megteszem: bocsásson meg mindenki, akinek az elmúlt évek, hónapok gyűlölet kampányát el kellett viselnie.

„Az utolsó órájában vagyunk annak, hogy változtatni tudjunk a hozzáállásunkon. Teljesen új alapokra és fiatalításra van szükség, a parlamenten belül és kívül egyaránt!” – közölte.