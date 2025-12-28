A Fidesz csepeli jelöltje életében először járt a Csepel Plázában, és rácsodálkozott, hogy mozi is van

Király Nóra két program között úgy döntött, beugrik a Csepel Plázába, és a látogatást egy Facebook videóban örökíti meg.

Még sosem jártam itt – ismerte el a politikus, akiről december elején derült ki, hogy átveszi Németh Szilárdtól a stafétabotot, és a Fidesz őt jelölti országgyűlési képviselőnek Csepelen.

Király Nóra konstatálta, hogy a pláza „nagyon kulturált hely, van sok bolt, egy-két étterem”.

És ami a legfontosabb, még mozi is.

Valamit azonban nagyon furcsált a fideszes politikus: szerinte kihalt a hatalmas épület. „Gondolkozzunk együtt, hogyan lehet belakni ezt a Csepel Plázát, itt Csepel központjában” – hívta közös ötletelésre a választópolgárokat a fideszes politkus.

Király Nóra korábban a XI. kerületben volt alpolgármester és önkormányzati képviselő, tavaly pedig polgármesterjelöltként próbálkozott Újbudán. Tavaly november óta ő az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos, és június elején ő kapta meg az MNB felügyelőbizottságába delegált pápai Kovács Zoltán parlamenti mandátumát.

Több hozzá köthető civil szervezet évek óta jelentőst támogatásokat kap a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától.