Iványi a Der Standardnak: Orbánnak börtönben a helye, különben visszatér

Személyes ellenségekké váltunk, ezért Orbán Viktor távozása nagy örömmel tölt el. Azonban sokkal fontosabb, amit a leendő Tisza-kormány tesz: helyre kell állítania a jogállamiságot, le kell küzdenie a korrupciót, és újra kell élesztenie a jó kapcsolatainkat az EU-val. Remélem, hogy Magyar Péter helyreállítja Magyarország hírnevét a világban. Szégyelljük, amit Orbán tett hazánkkal

– mondta a Der Standardnak Iványi Gábor.

Az Evangéliumi Testvérközösség vezetője az osztrák lapnak adott interjújában azt állította, hogy Orbánnak egy bírósági eljárást követően a börtönben a helye, mert, ha nem vonják felelősségre, visszatérhet.

A lap emlékeztetett rá, hogy Iványi évtizedekkel ezelőtt még jó viszonyt ápolt a leköszönő miniszterelnökkel, akit akkoriban még bátor politikusnak tartott.

Én nem változtattam a nézeteimen és az értékeimen, de Orbán igen, mondta Iványi, és felidézte, hogy az utolsó beszélgetésük Orbán második gyerekének keresztelőjén zajlott, amikor elmagyarázta neki, hogy „hogyan akarja megszerezni a miniszterelnöki tisztséget”.

Iványi jellemzése szerint Orbán erkölcstelen, korrupt és hazudik.

Orbán Magyarországot a Kreml európai hídfőállásává tette. Ez a sok beszéd a Kreml békéjéről és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elleni uszításáról a kommunista korszakban tapasztalt propagandára emlékeztet. Az egész ostobaság. Putyin nem Magyarország barátja. A volt KGB-ügynök vissza akarja kapni a birodalmát, amelyet a Szovjetunió összeomlásával elvesztett

– magyarázta Iványi, hozzátéve, hogy a mostani kampányban „Putyin emberei megpróbálták rágalmazni Magyar Pétert” is. Arról is beszélt, hogy őt érintő rágalomhadjárat is indult:

Oroszország még álhíreket is terjesztett rólam: februárban egy ismeretlen weboldal azt állította, hogy pedofíliában érintett vagyok. Hála Istennek, a kitalált történetet könnyű volt cáfolni: soha nem dolgoztam az állítólagos bűncselekmény helyszínének közelében.

Iványi a politikus személyiségére vezette vissza azt is, hogy liberálisból a jobbszélre csúszott át. Szerinte Orbánt csak a hatalom és a pénz érdekli, ideológiailag képlékeny, erkölcsei nincsenek. Fegyvere a hazugság, az ellenőrzés és a korrupció. Nem meggyőződéses antiszemita, de gátlástalanul vesz kölcsön a náci propaganda eszköztárából.