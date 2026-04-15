Kármán András az euró bevezetéséről is egyeztetett Varga Mihály MNB-elnökkel

Kármán András,a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője többek között az euró bevezetéséről, a választás pénzügyi piacokra gyakorolt hatásáról és az iráni háború miatt megemelkedett energiaárakról egyezetett szerdán Varga Mihály MNB-elnökkel – írta a Facebook-oldalán.

Az euró bevezetésével kapcsolatban azt írta,

egyetértettünk abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyamalakulásban.

Kármán tájékoztatta az MNB-elnököt arról is, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások a Európai Bizottsággal, szerinte a kétharmados parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben. A Tisza Párt vezetősége pénteken tárgyal majd befagyasztott EU-s források hazahozataláról a Brüsszelből Budapestre érkező magas szintű delegáció vezetőivel.

Kármán azt is elmondta, hogy Varga Mihály hívta őt egyeztetésre. A Tisza-kormányban valószínűsíthetően miniszteri tisztség várományosa a jövőbeli célokról azt írta: megállapodtak abban, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartanak hasonló találkozókat.