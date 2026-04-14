A Tisza Párt kétharmados győzelmével végződő 2026-os országgyűlési választás kampányában is gyakran került elő ez a bűvös törtszám és a „rendszerváltó felhatalmazás” fogalma – a szám szimbolikus emlegetése és a fogalom azonban egyáltalán nem számít újdonságnak a magyar politika világában. Hiszen tizenhat évvel ezelőtt, amikor a Fidesz–KDNP történelmi győzelmet aratott, az MSZP pedig súlyos vereséget szenvedett, a választás utáni órákban egymástól gyökeresen eltérő narratívák születtek:

az egyik oldalon „fülkeforradalomról”,

a másikon összeomlásról beszéltek.

A 2010-es országgyűlési választás utáni reakciók ma már történeti dokumentumként olvashatók, de sok elemük – a győztesek történelmi felhatalmazásról szóló beszédei, vagy a vesztesek válságkezelése – feltűnően ismerősek lehetnek ma is.

A fülkeforradalom és a nemzeti együttműködés

A Fidesz vezetése már az első eredmények után történelmi léptékű győzelemként értelmezte az eredményt. A párt kommunikációja tudatosan emelte a választást rendszerváltás szintjére.