Időjárás: csak néhány helyen számíthatunk csapadékra a hétvégén

Sopronyi Gyula / 24.hu
2026. 02. 07. 06:29
Sopronyi Gyula / 24.hu

Enyhe, szinte tavaszias, de felhős időre számíthatunk hétvégén. Kevés esőre számíthatunk, de a nap is csak ritkán bukkanhat elő – írja a Kiderül.

Szombat

Az északkeleti és délnyugati megyékben fordulhat elő kisebb eső, zápor. Budapest környékén élénkülhet meg az északnyugati szél. Napközben 6 és 11 fok közötti hőmérsékletre számítunk, de az északkeleti határ közelében csak 3 és 5 fok lesz. Késő este 1 és 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap

Délnyugaton kezd el szakadozni a felhőzet, míg északkeleten erősen felhős lesz az ég. Délelőtt a délnyugati határ közelében és északkeleten eshet némi eső, este északkeleten a csapadék havas esőre, a hegyekben havazásra válthat.

Egyelőre úgy tűnik, a jövőhét eleje sem tartogat jelentős változást.

Február elejéhez képest „brutálisan” meleg az idő, egyre durvább jeleket küld a klímaváltozás – írtuk hét eleji hosszútávú előrejelzésünkben.

