Megúszta a börtönt a kisgyermekekről gyomorforgató felvételeket gyűjtő fiatal

Másfél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Kazincbarcikai Járásbíróság azt a minősített gyermekpornográfiával vádolt fiatalt, aki kisgyermekekről gyűjtött gyomorforgató felvételeket.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a fiatalkorú különböző közösségimédia-felületeken olyan pornográf tartalmú felvételeket szerzett meg, tárolt, illetve továbbított más felhasználóknak, amelyek mindegyike 18. életévét be nem töltött, esetenként 12 évesnél fiatalabb személyeket ábrázolt.

A bíróság végleg eltiltotta a pedofilt minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolc év alatti személlyel kapcsolatba kerülhetne. A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az ítélet jogerős.