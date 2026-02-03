HatvanNAVTiszaellenőrzés
NAV: nem volt razzia, a normál ügymenet részeként ellenőriztek a revizorok országszerte 18 vállalkozást

Horváth Júlia / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 02. 03. 14:20
Horváth Júlia / 24.hu

Lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményben cáfolta a NAV dr. Juhász Áron, a Tisza Heves vármegye 3. számú választókerületében induló képviselőjelölt azon állítását, miszerint több Tisza-szimpatizáns vállalkozásnál razziázott az adóhatóság.

A NAV mindig az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, pártpolitikától függetlenül jár el. Az ellenőrzéseket előzetes kockázatelemzés alapján végzi

– írták.

„A valóság a megjelent állítással szemben az, hogy hétfőn Heves vármegyében nem volt semmilyen ellenőrzési akció. Hétfőn a revizorok 18 – a vármegye több városában és településén telephellyel rendelkező – vállalkozást ellenőriztek. Az érintetteket az adattudományi módszerek alapján fejlesztett statisztikai modell révén választották ki. Ez egy mesterséges intelligenciát felhasználó elemző modell, amelyben az anomáliára utaló mutatók alapján egy algoritmus azonosítja a kockázatos adózókat. A rendszer kizárólag az adózó által szolgáltatott adatokat használja fel, így például a forgalomra vagy annak ingadozására jellemző adatokat, illetve a foglalkoztatotti bejelentést” – tették hozzá.

Közleményük szerint a 18 kiválasztott adózónál a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatotti bejelentést vizsgálták a revizorok. Az esetek több mint harmadában súlyos mulasztást állapítottak meg. A mesterséges intelligenciát felhasználó kiválasztási modelljük országos, így több adózó székhelye nem is Heves vármegyében van.

Kiemelték: ezek a típusú ellenőrzések nem meglepetésszerűek, hiszen a revizorok évtizedek óta kiemelten vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését. Elsősorban a számla- és nyugtaadást, az áruk eredetét, a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik. Tavaly 80 ezer ilyen típusú ellenőrzést tartottak, és idén is legalább ennyi várható – írják.

