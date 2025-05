„Felháborító, hogy nem dönthetem el, kit akarok támogatni” — Hadházy Ákos keddi tüntetői az átláthatósági törvényről

Kedden az Országgyűlés KDNP-s vezetésű, fideszes többségű igazságügyi bizottsága megszavazta az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvényhez benyújtott módosító indítványt, aminek értelmében már az idei egyszázalékos szja-felajánlásokat is elvehetik azoktól a civil szervezetektől és médiumoktól, amelyek felkerülnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzékére mint „külföldi támogatásból közéletet befolyásoló szervezet”. Hadházy Ákos független ellenzéki képviselő erre a kedd estére is tüntetést szervezett a Ferenciek terére, ahol a módosító mellett a sorozatos tüntetések hasznáról is kérdeztük a résztvevőket. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint „visszafordíthatatlan események” közelegnek, amik „se fél lábon, se két lábon” nem bírják ki 11 hónapig.