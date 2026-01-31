esőhavas esőhavazásidőjárás
Eső, havas eső és havazás is jöhet

Eső, havaseső is várható szombaton.
Nagy Borbála / 24.hu
24.hu
2026. 01. 31. 06:12
Ismét változik időjárásunk.

Szombaton általában erősen felhős, borult idő várható, az északkeleti határ mentén válhat szakadozottá a felhőzet – írja a kiderül.hu.

A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás, legkisebb eséllyel a nyugati megyékben, illetve napközben északkeleten is megszűnik a csapadék.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti tájakon élénk lesz az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 1 és 6 fok között valószínű.

Késő estére általában -2 és +2 fok közé hűl le a levegő, északkeleten több fokkal hidegebb lehet az idő.

