Érkezik az újabb havazás: térképen, hol, mennyi eshet

A hétvégén az esőt többfelé váltja majd fel havas eső, illetve havazás.
2026. 01. 30. 16:57
Hétvégén ismét több helyen várható havazás – írja az időkép. Az előrejelzés szerint szombaton a felhőké lesz a főszerep, és csapadékból sem lesz hiány. Az esőt többfelé váltja majd fel havas eső, illetve havazás, de kezdetben északkeleten ónos eső sem kizárt. Elsősorban a hegyekben hullhat több centiméternyi friss hó, de síkvidékeken is többfelé számíthatunk havazásra.

Jelentős hótakaró kialakulása ezeken a tájakon nem várható, bár néhány centiméteres hóréteg helyenként kialakulhat. Mivel napközben szinte mindenhol fagypont fölött alakul majd a csúcshőmérséklet, így a lehullott hó olvadni fog.

Vasárnap még többfelé számíthatunk csapadékra, elsősorban havazásra, ugyanis a magasban tovább hűl a levegő, de egyes tájainkon, főként a déli országrészben átmenetileg havas esőre, esőre válthat a csapadékforma. A lehullott hó napközben sokfelé olvadni fog, így síkvidéken vastag hótakaró kialakulása nem várható, de azért találkozhatunk majd fehér ruhát öltött tájakkal.

