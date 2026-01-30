időjárásesőhavas esőtél
Havas esőt kapunk a nyakunkba

2026. 01. 30.
Pénteken általában borult, párás idő várható, több helyen gyenge csapadékkal, írja a kiderül.hu.

Jellemzően eső valószínű, de a Dunántúlon síkvidéken havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás is előfordulhat. Havas eső az esti óráktól a középső területeken – egyre délebbre – is előfordulhat.

Legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken lehet csapadék. Többnyire mérsékelt lesz az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Késő este -1, +4 fokra számíthatunk.

