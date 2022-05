Benépesülhet a Király utca régóta üresen álló szellemháza – szálloda és diákszálló lesz belőle

A munkák a tervek szerint 2024 decemberében érnek véget.

A százhetvenöt éve átadott Király utca 36. tíz éve nézi már bedeszkázott ablakokkal Belső-Erzsébetváros bulinegyeddé válását, a következő két és fél évben azonban szállodává alakul majd – derül ki a helyszínen, ahol a főbejárat előtt nemrégiben az építési terület határát jelző kordon jelent meg, mögötte a munkák részleteit leíró táblával.

Az azon olvasható információk szerint a ház szállodaként és diákszállóként születik újjá, a beruházást pedig a Király Hotel by Gozsdu Kft. egy 2018-ban építési engedélyig jutott tervcsomag birtokában végzi majd el.

A 2022 áprilisától a tervek szerint 2024 decemberéig tartó munkák mögött építésztervezőként az Europeum bevásárlóközpont mellett számos fővárosi iroda- és lakóépületen dolgozó Fekete Lajos (LAMRO-TERV) neve bukkan fel, a kivitelezést pedig fővállalkozóként a Projekt Builder Építőipari Kft. irányítja.

Az 1998 januárjában védetté vált épület történetét – amiben az olimpiai bajnok kardvívónak, a szörnyű véget ért Petschauer Attilának is jutott szerep – egy évvel ezelőtt hosszú cikkben mutattuk be, rávilágítva többek közt annak huszonöt éve tartó kálváriájára, hiszen a házat a terézvárosi önkormányzat 1997-től próbálta eladni, arra azonban csak számtalan furcsa fordulat, nyomozás, illetve bírósági per után, 2017-ben kerülhetett sor.

2018 júliusában az illetékes kormányhivatal

egy háromcsillagos, hatvanszobás szálloda, illetve egy 204 ágyas diákszálló tervének engedett zöld utat,

a munkák azonban nem kezdődtek el, sőt, 2019 végén, illetve 2021 januárjában az ingatlan egy-egy tulajdonoscserén is átesett, bár a cégek hátterében az átvételkor mindkét esetben ugyanazok a ciprusi offshore-cégek álltak.

Összefonódások

A jelenlegi tulajdonos Király Hotel by Gozsdu Kft. ügyvezetője 2021 augusztusáig Tom Tamír Yom-Tov volt, székhelye pedig megegyezett az elmúlt két évtized számos fővárosi ingatlanfejlesztésében fontos szerepet vállaló – az épület 2007-re befejeződött kiürítésekor az azt megvásárolni kívánó offshore-cég mögött már felbukkanó – Arie Yom-Tov bevásárlóközpontja, a Buda Entertainment&Gastro címével, az azóta bekövetkezett változások azonban más kapcsolatokra is rávilágítottak.

A ház az egy évvel ezelőtti cikkünk megírásakor már a belvárosi ingatlanügyletek egy másik fontos szereplőjéhez, Ehud Amirhoz is kötődött: a 2021 januárjában az épületre került hárommillió eurós jelzálogterhelést ugyanis az Amir Holding Ingatlanfejlesztő Kft. indította el, ez a kapocs mostanra pedig még nyilvánvalóbbá vált, hiszen a helyszínen nemrég kifüggesztett tábla szerint a jelenlegi tulajdonos projektcég az Amirhoz köthető Triholding Group e-mail címén érhető el.

A Király Hotel by Gozsdu tulajdonviszonyai közt ennél erősebb kapcsok is látszanak, hiszen Tom Tamir az ügyvezetői posztjáról való leköszönése után a cég tulajdonosai közt több, Emirhez vagy Arie Yom-Tov-hoz köthető vállalkozás, illetve személy áll:

a Tricity Investments mögött a Triholding korábbi (2016–2017) résztulajdonosa tűnik fel, az Amir Holding hátterében értelemszerűen Ehud Amir áll, a Wellcome-Visa Kft. tulajdonosi székében Arie Yom-Tov foglal helyet, a két magánszemély pedig a már említett cégekhez kapcsolódik.

A Triholding hivatalos honlapján korábban néhány tervlap is szerepelt (ez az aloldal itt még látható), mára ezek azonban nyom nélkül eltűntek, és nem szerepelnek a készülő projektek között.