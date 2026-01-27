Megszereztük Rogán minisztériumától a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció titkolt reklámköltségeit

A 2025 október elején elindított konzultáció a Tiltakozzunk az adóemelés ellen! szlogennel futott, és december elején zárult. Bár a kérdőívben nem nevesítették a Tisza Pártot, a kormány a kampányt egyértelműen a legerősebb ellenzéki párt állítólagos adóemelési terveire építette fel. Emlékeztetőül: a vizuálok között szerepelt húszezresből hajtogatott papírtank „Brüsszel az ön adójából fizetné a háborút” üzenettel, valamint Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét bábozóként ábrázoló plakát is. Abból pedig a kormány nem csinál titkot, hogy Magyar Pétert és az Európai Néppárt tagszervezeteként működő Tiszát tartja „Brüsszel” bábjának.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda azt ugyanakkor nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyit költöttek közpénzből a nemzeti konzultáció reklámozására.