Sára Botond a közgyűléssel szavaztatna a főváros költségvetéséről

admin Kerner Zsolt
2026. 01. 27. 18:21
Törvényességi felhívással él Sára Botond, Budapest főispánja a főváros költségvetése miatt, jelentette be a főispán egy videóan. 

Ahogy a múlt héten is beszámoltunk róla, azzal, hogy az alkotmánybíróság megállapította, hogy a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek, ebből egy dolog következik, hogy a fővárosi költségvetés rendelete az, ami jogszabályellenes

– mondta a videóban Sára, hozzátéve, hogy szerinte a főváros százmilliárd forintnyi olyan bevétellel számol idén, ami nem fog megérkezni. Ezért a Fővárosi Közgyűléshez fordul a törvényességi felhívással.

Sára szerint a főváros nem fogja megnyerni a pereket, amelyektől függ, hogy a főváros megkap-e bizonyos összegeket. Ez szerinte instabillá teszi a működést, veszélyeztetve a közszolgáltatásokat. A kormányhivatal már decemberben vizsgálatot indított emiatt, mert Sára akkor azt mondta, hogy a főváros költségvetése fiktív számokon alapul.

Karácsony Gergely főpolgármester akkor azt mondta, a költségvetésben azzal számoltak, hogy Magyarország még „nyomokban jogállam”, és bíznak benne, hogy a bírósági ítélet alapján pénzt kapnak majd vissza.

