Népszava: fele pénzért alkut kötne a NER-es ingatlanfejlesztő Zuglóban

Zuglónak nagy szüksége lenne a fejlesztésekre, de ehhez az önkormányzatnak egy NER-es ingatlanfejlesztővel kellene alkut kötnie. Balázs Atilla a NER kedvelt ingatlanfejlesztője és bányatulajdonosa most a XIV. kerületben terjeszkedik, cége a Bosnyák tér mögötti irodaházakat felépítő ZVK Development Kft. új ajánlatot tett az önkormányzatnak: a korábbi 2,9 milliárd helyett azonban csak 1,5 milliárd forintot fizetnének – írja a Népszava.

Korábban a XV. kerületben lehetett hasonló alkut látni a NER és az önkormányzat között, ahol még az ellenzéki többséget is feláldozták ahhoz, hogy átmenjen a Tiborcz-közeli ingatlanfejlesztő beruházása. Zuglóban az erdélyi származású NER-milliárdos és egykori Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila az Örs-vezér teréhez közeli, az IKEA és a Sugár előtti területen építene új szakrendelőt, de csak akkor, ha önkormányzat ingyen átadja azt a területet, aminek alsó szintjein az egészségügyi intézmény, felette pedig lakóházak épülnének. Tehát

a meglévő egészségügyi intézményt közvetlenül a nagy forgalmú Kerepesi és Nagy Lajos Király útja torkolatába telepítenék.

Amint az egészségügyi intézmény átköltözne, az önkormányzatnak át kellene adnia a jelenlegi szakrendelő telkét is, amin szintén lakóépületet húznának fel. Ennek a két lakóprojektnek az „üzleti eredménye biztosítaná a szakrendelő létesítésének fedezetét” – írják.

Végül némi időnyomást is bevetett Balázs Attila, arra hívta fel a zuglói polgármester figyelmét, hogy az év elején befejezik a Bosnyák téri beruházást és levonulnak a területről, így addig van reális esély az együttműködésre.

Rózsa András zuglói polgármester azt mondta beruházási javaslatról szóló döntés előtt azt kell eldönteniük, hogy a meglévő szakrendelő rekonstrukciójára vagy egy teljesen új építésére van inkább szükség. Ha az utóbbira, akkor következik annak eldöntése, hogy melyik helyszínen építenék ezt fel. Rózsa András korábban pert helyezett kilátásba, ha nem sikerül aláíratni a településrendezési szerződést a 6,7 hektáron új negyedet építő Tiborcz-barát céggel.

Tavaly májusban a kerület megerősítette, hogy nem támogatják a beruházást, mert az nem felel meg a kerületi építési szabályoknak. A javaslat most csütörtökön kerül majd napirendre képviselők ülésén.

Naponta 32 ezer ember száll fel ott, ahol építkeznének

A beruházó által beépíteni kívánt – az Ikea és a Sugár épülete előtti – terület jelenleg egy nagy forgalmú buszpályaudvaraként működik, ahonnan számos járat indul (80,81, 82, 82A, 45, 131, 131, 174, 144, 31, 44, 244). A BKK a Népszava kérdésére azt mondta: az érintett megállóhelyekről csaknem 850 darab járata indul és hozzávetőleg 32 ezer fel- és leszállás történik egy átlagos munkanapon. 2028-ig van érvényben az a szerződés, amely alapján a tömegközlekedést üzemeltető cég az önkormányzattól igénybe veszi.