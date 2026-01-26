befagyott tóbeszakadt jéghalastószabálysértés
Rodeózni ment a halastóra, beszakadt a jég a terepjárója alatt

2026. 01. 26. 12:41
Nem tanult a hummeresek esetéből az a 34 éves bonyhádi férfi, aki szombat délután „csúszkálni” ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli terepjárójával a Váralja Parkerdőben található tó jegére. A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt. A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra menni. A police.hu beszámolója szerint egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget.

A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban. Az ígérte, hogy tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.

A bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

„A szabad vizek jege veszélyessé vált az esős és enyhébb időben, ezért a jégre lépni vagy azon tartózkodni tilos!” – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

