A Szőlő utcai javító átjáróházként működött

Közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben 2024-ben, Juhász Péter Pál vezetése idején, a dolgozói létszámhoz viszonyítva 97%-os volt a kilépő munkavállalók aránya. Tóth Endre (Monemtum) furcsállja, hogy ez az elképesztő fluktuáció nem szúrt szemet senkinek. A képviselő közösségi oldalán azt írta: az intézmény évek óta átjáróházként működött, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) és a Belügyminisztérium letartóztatásáig, 2025 tavaszáig mégis pozíciójában hagyta az igazgatót.

A számok súlyos problémát jeleztek

Az országgyűlési képviselő, oktatáspolitikus szerint a kiugró fluktuáció nem volt általános jelenség. Az aszódi javítóintézetből ugyanabban az évben csak a dolgozók nyolc százaléka távozott. Azt írta: a számok cáfolják, hogy a probléma a munka jellegéből fakadt, sokkal inkább a Juhász Péter Pál

vezette intézményben kialakult mérgező, bűnös viszonyokra utalnak.

Egyes munkakörök évente többször is gazdát cseréltek: a mintegy 70 fős állományból 68 dolgozó távozott, miközben csak 45 új belépőt sikerült felvenni. Az immár bezárt Szőlő utcai intézményben 2021 óta minden évben jóval magasabb volt a fluktuáció, mint más javítóintézetekben.

Azonnal be kellett volna avatkozni

Tóth Endre úgy véli, hogy nem véletlenül nem tudták pótolni a kilépő munkavállalók számát a volt igazgató regnálásának utolsó teljes évében. Humánerőforrásmenedzsment-ajánlásokra hivatkozva azt írja, hogy a 30% feletti kilépési forgalom egyértelműen súlyos problémát és vezetői inkompetenciát jelez, ami azonnali beavatkozást igényel.

Így a Szőlő utcai javítóintézetet felügyelő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve a Belügyminisztérium vezetőinek súlyos mulasztása, hogy hosszú éveken át figyelmen kívül hagyták ezeket a riasztó adatokat.

Vizsgálatot kellett volna indítani a válságot jelző kiugróan magas fluktáció miatt. Nem tették, hagyták tovább garázdálkodni a Szőlő utcai rémet, rengeteg további, gyermekek ellen elkövetett bűncselekményt és töménytelen szenvedést eredményezve.

Tóth szerint törvényt sértett az SZGYF

A Fidesz vezetői a fejük búbjáig sárosak a Szőlő utcai ügyben. Ezer helyen égett a piros lámpa Juhász tevékenysége kapcsán, de ők csak elfordították a fejüket. Valamiért fontos volt nekik, hogy továbbra is egy strici vezesse a Szőlő utcát.

Tóth Endre szerint az SZGYF titkolni próbálta a kínos adatokat, a vonatkozó törvényeket megszegve, két hónapos késéssel adta ki az adatokat, több kérdésre pedig megtagadta a válaszadást.