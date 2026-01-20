Lazít a kormány a közpénzek elszámoltatásán

3 millió forintos összeghatárig a meghatározott költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek mostantól elég egy egyszerűsített beszámolót benyújtaniuk. A Magyar Közlönyben megjelent, Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet célja az adminisztratív terhek csökkentése.

A keddtől már hatályos szabályozás szerint a 3 000 000 forint támogatási összeget meg nem haladó támogatás kedvezményezettje akkor élhet az egyszerűsített elszámolás lehetőségével, ha a pénzt

a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatások és a Határtalanul! Program támogatása előirányzatai,

a Nemzeti Együttműködési Alap előirányzatai,

a Miniszterelnökség fejezet kijelölt külső kezelő szerv által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzatai,

a Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre bocsátott, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásainak központi kezelésű előirányzatai

terhére nyújtják.

Az érintetteknek (a nyertes pályázóknak) az elszámolásnál a költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása, a részletes szöveges beszámoló és a számviteli bizonylatok helyett elég nyilatkozniuk arról, hogy a közpénzt a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel. Az új szabályt a már benyújtott beszámolók elbírálásakor is alkalmazni kell, azzal, hogy a támogatott egyszerűsített elszámolással csak 2026. augusztus 31-ig élhet a támogatott.

NEA – tarolnak a kormányközeli civilek

Az Átlátszó éppen a rendelet megjelenése előtt írt arról, hogy főleg Fidesz–KDNP-közeli civil szervezetek tarolnak a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatain. Az oknyomozó portál legyűjtötte a NEA pályázati adatbázisát, hogy megtudja, kik voltak a főbb nyertesek, hány pályázatot adtak le, milyen volt a sikeres pályázatok aránya, mekkora összeget utaltak ki. Kiderült, a 201 790 pályázatból 92 ezer nyert, megítélt támogatási összeg összesen 70,2 milliárd forint volt.

A Miniszterelnökséghez tartozó alapból legtöbb pénzt elnyerő 10 szervezet közül a legtöbb valamilyen módon kötődik a kormánypártokhoz, ezen belül az első három helyezettből három kormányközeli. A szervezetek emellett egymással is jó viszonyt ápolnak, gyakran együtt pályáznak, vagy épp meghívottként bukkannak fel egymás eseményein.