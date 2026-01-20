statisztikaiskolarendőrbotkés
ORFK: Bilincseltek az iskolarendőrök, rendőrbot és kések is előkerültek az idei tanévben

24.hu
2026. 01. 20. 15:53

Arról ír a Népszava, hogy az idei tanévben, azaz szeptember 1-jétől idén január 11-éig összesen 144 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint. Hozzáteszik: az intézkedésekre jellemzően garázdaság, kábítószer birtoklása és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmények miatt volt szükség.

A szabálysértési eljárások többségét a tanulók által az iskolába vitt szúró- vagy vágóeszközök miatt indították, de a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértésre is volt példa. A jelzett időszakban testi kényszer alkalmazására 18, bilincs és rendőrbot használatára pedig 1-1 esetben volt szükség

– közölte az ORFK.

A napilap felidézi, hogy az iskolaőri rendszer 2020 szeptemberétől működik, ekkor 423 intézmény csatlakozott a programhoz. A cél az iskolai erőszak visszaszorítása volt. Szakmai szervezetek azért kritizálják ezt, mert szerintük nem így kellene kezelni a diákok agresszivitását.

