Babakocsit tologató apuka hallotta meg két lány segélykiáltását a fagyott Ipolyból

Beszakadt az Ipoly jege két szlovák tinilány alatt Ipolydamásd és Szob között. A Rendészeti Államtitkárság közleménye szerint egy szobi apuka sétált a kisgyermekét babakocsiban tolva tegnap délután, amikor segélykiáltásokat hallott az Ipoly irányából.

Miközben a hangok irányába futott, hívta a 112-t. Amikor a parthoz ért, két embert vett észre a folyóban, akik a jégbe kapaszkodva próbáltak a felszínen maradni. Mindkét lányt kihúzta a fagyos vízből, de a jégpáncélról már nem tudta a partra vonszolni őket. Innen a kiérkező rendészeti egységek vitték biztonságos helyre a 13-15 éves lányokat.

Látható sérülés nem volt rajtuk. Átázott ruhájuk helyett száraz egyenruhába bújtatták a lányokat, majd a Pest vármegyei rendőrség járőrei és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói karjukba emelve vitték őket a mentőautóhoz.

Kiderült, hogy a szlovák tinik egy határközeli településről sétáltak a folyó partjára. Az egyik lány a jégre ment, az azonban beszakadt alatta. Barátnője próbált segíteni, ám ő is ugyanígy járt. Mellkasig merültek a jeges vízben, a lábuk nem ért le, de kimászni nem tudtak, csak kapaszkodtak a jégbe, miközben egyre fogyatkozó erejükkel segítségért kiabáltak. Ezt hallotta meg a közeli kerékpárúton kisgyermekével arra sétáló apuka, aki kimentette őket.