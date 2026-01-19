A rendőrség egy ismeretlen férfit keres, aki január 15-én, 21 óra körül sállal eltakart arccal, egy fegyvernek látszó tárggyal próbált kirabolni egy körmendi élelmiszerboltot. A pénztáros azonban lezárta a kasszát, amikor a férfi megpróbálta kivenni abból a pénzt, így a rablás meghiúsult.

Az elkövetőről kamerafelvétel készültek.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki felismeri a férfit, vagy a személyazonosságával, tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, az tegyen bejelentést.