Fegyvernek tűnő tárggyal próbált boltot rabolni, keresik a rendőrök

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 19. 18:25

A rendőrség egy ismeretlen férfit keres, aki január 15-én, 21 óra körül sállal eltakart arccal, egy fegyvernek látszó tárggyal próbált kirabolni egy körmendi élelmiszerboltot. A pénztáros azonban lezárta a kasszát, amikor a férfi megpróbálta kivenni abból a pénzt, így a rablás meghiúsult.

Az elkövetőről kamerafelvétel készültek.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki felismeri a férfit, vagy a személyazonosságával, tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, az tegyen bejelentést.

