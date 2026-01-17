Mi változott 36 év alatt? Van reményük a borsodiaknak!

Répássy Róbert igazságügyi államtitkár a színpadon.

1990-es újságból idéz fel egy választási gyűlésről szóló riportot. A szónok Orbán Viktor volt, és bemutatkoztak a Fidesz képviselőjelöltjei, egyikük volt maga Répássy is.

36 év alatt mi változott? Bordos egy szomorú, depressziós hely volt, mert leépült az ipar. Mi változott? 36 év alatt megfordítottuk, ma már bíznak a jövőjükben az emberek, van reményük az itt élőknek Répássy szerint.

„Mi nem változtunk” – teszi hozzá az államtitkár, és felsorolja a térség ismert fideszes politikusait. Az ő életük nyitott könyv, nem bujkálnak, közülünk valóak, ők segítenek újból mindenkinek, ezért a Fidesz a biztos választás – zárta rövid beszédét Répássy Róbert.