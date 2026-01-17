miskolcdpkdigitális polgári körökdpk háborúellenes gyűlés
A következő élő közvetítés része A közönség kérdezheti Orbán Viktort a miskolci „háborúellenes gyűlésen”

Mi változott 36 év alatt? Van reményük a borsodiaknak!

Orbán Viktor / Facebook
admin Benke Ágnes
2026. 01. 17. 11:49
Orbán Viktor / Facebook

Répássy Róbert igazságügyi államtitkár a színpadon.

1990-es újságból idéz fel egy választási gyűlésről szóló riportot. A szónok Orbán Viktor volt, és bemutatkoztak a Fidesz képviselőjelöltjei, egyikük volt maga Répássy is.

36 év alatt mi változott? Bordos egy szomorú, depressziós hely volt, mert leépült az ipar. Mi változott? 36 év alatt megfordítottuk, ma már bíznak a jövőjükben az emberek, van reményük az itt élőknek Répássy szerint.

„Mi nem változtunk” – teszi hozzá az államtitkár, és felsorolja a térség ismert fideszes politikusait. Az ő életük nyitott könyv, nem bujkálnak, közülünk valóak, ők segítenek újból mindenkinek, ezért a Fidesz a biztos választás – zárta rövid beszédét Répássy Róbert.

