Juhász Ferenc Lázár döntéséről: Az én miniszterelnököm szétrúgta volna a seggemet

Amikor megjelent ez a hír Lázár bejelentéséről, akkor végiggondoltam, vajon mi történhetett volna akkor, ha bejelentem: én most akkor nem miniszterkedek, hanem inkább megyek kampányolni, és rábízom a helyettesemre a tárcát. Egyrészt az én miniszterelnököm szétrúgta volna a seggemet, másrészt tényleg elképzelhetetlen volt abban a politikai közegben, hogy egy miniszter ilyet megengedjen

– mondta el a 24.hu-nak Juhász Ferenc, aki 2006-ban az első Gyurcsány-kormány honvédelmi minisztereként a fővárostól 200 kilométernyire levő Tiszavasvárinak és környékének volt a képviselőjelöltje.

Elmondása szerint ő mindennap hétkor a minisztériumban kezdett egy vezetői értekezlettel, kora délutánig ment a szokásos minisztériumi rutin, majd kocsiba ült, és ment kampányolni a választókerületébe, illetve a hétvégéit fordította a kampányra.

„Nem hivatali autóval, hivatásos sofőrrel jártam kampányolni, mert nem akartam, hogy a választókerületemben rossz néven vegyék, hogy állami forrásokat, kocsit veszek erre igénybe, hanem egy civil Citroen C5-össel” – idézte fel az egykori szocialista politikus, aki ragaszkodott ahhoz, hogy egyéniben is indulhasson, hiába volt miniszter.

„Egy politikus számára nagyon fontos, hogy legyen helyi kapcsolódása, helyi támasza, identitása, ráadásul én oda is való vagyok. A szüleim ott éltek, akkoriban még a családom, a rokonok egy része is, tehát ezer szállal kötődtem oda. Én nagyon akartam az egyéni választókerületet, mert úgy gondoltam, hogy az erősebb legitimitást ad, mint ha listáról »utazok be« a parlamentbe” – fogalmazott Juhász, aki 2006-ban 54 százalékos eredménnyel már az első fordulóban mandátumot nyert a Szabolcs megyei körzetében a fideszes vetélytársa előtt.

Sok esetben még helyettesíteni sem lehet a minisztert

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szervezeti és működési szabályzata (szmsz) szerint a minisztert az akadályoztatása vagy távolléte esetén a parlamenti államtitkár, jelen esetben Csepreghy Nándor helyettesíti a miniszter utasításainak megfelelően eljárva.

A kampányolásra nem lehet hivatkozni ebben az esetben, mert az nem akadályoztatás, hanem a miniszter saját döntése

– hívta fel a figyelmet Litresits András ügyvéd, a Nemzeti Választási Bizottság MSZP által delegált tagja, aki lapunknak azt mondta: erkölcsi és jogi kérdéseket is felvet, ha egy miniszter egy közfeladatot azért nem lát el, mert inkább kampányol.

Az szmsz ráadásul egy sor feladatkört felsorol, melyek esetében a miniszter nem helyettesíthető, vélhetően ezért is finomíthatott később Lázár az eredeti kijelentésén. Ezek szerint a miniszter nem helyettesíthető