Tíz évet kapott a szekszárdi férfi, amiért bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant

Tíz év fegyházbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék első fokon azt a helyi férfit, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant – közölte a bíróság csütörtökön az MTI-vel.

A törvényszék a harmincas éveiben járó vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka miatt ítélte el.

A tényállás szerint a férfi 2023 novemberében lakhatást és élelmet ajánlott az idős, több krónikus betegséggel küzdő sértettnek ház körüli, könnyebb munkák elvégzésének fejében.

A vádlott már az odaköltözés után sem biztosított a sértettnek emberhez méltó életfeltételeket, néhány hét múlva pedig már csak naponta egyszer adott neki ételt. Az idős ember csupán hideg vízben fürödhetett, és csaknem az egész napot végig kellett dolgoznia, többek között bontási törmeléket válogatott. A férfi elvette az okmányait és a mobiltelefonját.

Az ítélet szerint a vádlott szinte naponta veréssel kényszerítette munkára a hajléktalant, amihez baltanyelet, kalapácsot és partvisnyelet is használt. Többször megalázta a sértettet: télen félmeztelenül, vizesen kiállította az udvarra, máskor arra kényszerítette, hogy meztelen felsőtesttel közvetlenül a forró kályha mellé álljon. A bántalmazások közül volt olyan, amely borda- és csigolyatörést okozott, ezek „közvetett életveszélyes állapot lehetőségét eredményezték”.

Korábbi közleményében a Tolna Vármegyei Főügyészség azt írta, hogy a hajléktalan férfi 2024. január 8-án szökött ki a házból, és az utcán kért segítséget.

A vádlott jelenleg emberölési kísérlet miatt kiszabott kilencéves szabadságvesztését tölti: a törvényszék elrendelte két korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

Az ítélet tudomásulvételére az ügyészség és a védelem egyaránt háromnapos gondolkodási időt tartott fenn.