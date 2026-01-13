nagy istvánbászna gabonacsőd
Belföld

Kárpótolja a kormány a Bászna Gabona Zrt. csődjének károsultjait

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 01. 13. 11:16
Varga Jennifer / 24.hu

Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy az állam kárpótolja a becsődölt Bászna Gabona Zrt. cég kis- és középvállalkozó partnereit. A mátészalkai székhelyű cégről a 24.hu írta meg, hogy az Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő rokonáé, a csődhelyzet kapcsán sikkasztás miatt nyomoznak.

A miniszter ismertette, hogy a kormány döntése értelmében minden károsult hozzájuthat a jogos követeléséhez, amihez fedezetet biztosít a felszámolási eljárásban lefoglalásra kerülő vagyon és a kormány helytállása. Hozzátette, hogy az elkövetőknek szembe kell nézniük az igazságszolgáltatással és „választ kell adniuk arra, hogyan hozhattak ilyen helyzetbe ennyi tisztességes termelőt”.

Nagy szerint a kormány döntése értelmében a károsultak gyorsabban hozzájuthatnak a pénzükhöz:

a követelés teljes összegét megtérítik, nem alkalmaznak diszkontálást. 

A hitelezői igényeket 40 nappal azután kell bejelenteni az állami felszámolóknak, hogy a bíróság elrendelte a felszámolási eljárást, ám ennek megindítására egyelőre nem került sor. Az érintettek azonban csak ennek visszaigazolása után adhatják be a kifizetés iránti kérelmeiket a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatalnál.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiderült, hogy mekkora volt az infláció 2025-ben
HVG: már 12 évvel ezelőtt tudott a kormány arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója aggályos kapcsolatban áll több kiskorúval
Horrorisztikus felvételen, ahogy egy cápa rátámad a nőre szabadtüdős merülés közben
Tűz ütött ki a Papp László Budapest Sportarénában
A köztársasági elnök kitűzte a 2026-os választás időpontját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik