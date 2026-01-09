cser-palkovics andrásónos esőjégbaleset
Székesfehérváron hétfő estig ingyenes a buszközlekedés

2026. 01. 09. 16:19
Szombattól hétfő estig ingyenes lesz a buszközlekedés Székesfehérváron, közölte a város polgármestere, Cser-Palkovics András.

A bizonytalan időjárás és a további lehetséges hóesés és az esetleges ónos eső miatt rendkívüli útviszonyokra kell készülnünk a következő napokban is. Minél kevesebb autó van az utakon, annál hatékonyabban és gyorsabban tudnak dolgozni a hókotrók, és ami még fontosabb, annál kisebb a balesetveszély. Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé tesszük a közösségi közlekedést Székesfehérváron. Arra kérek mindenkit, hogy aki csak teheti, hagyja otthon az autót, és éljen ezzel a lehetőséggel. Vigyázzunk egymásra közlekedés közben is!

– írja a Facebookon a polgármester. Az időjárásról itt olvashat többet. 

