Orbán Balázs veheti át a Fidesz kampányfőnöki posztját, Gyürk András hátrébb lép

2025. 08. 26. 12:11
Orbán Balázs politikai igazgató lesz Orbán Viktor és a Fidesz 2026-os kampányának vezetője – írta a 444.hu kormányzati forrásokra hivatkozva.

Orbán Balázs ezzel Gyürk András „örökös” országos kampányfőnök helyét foglalja el, aki a 2004 óta, húsz éve irányította először a párt választási tevékenységét.

Gyürk EP-képviselőként Brüsszelben él, a 2010-es országgyűlési választás óta azonban minden országos kampányt ő koordinált. A lap úgy tudja, hogy még a szeptember 6-ai kötcsei találkozó előtt megerősítik Orbán kinevezését.

Gyürk félreállításáról írt már hétfőn a Szabad Európa is, de a lap szerint nem vonul vissza teljesen: az EP-képviselő marad a kampánystáb tagja, és stratégiai kérdésekért felel majd. Orbán Balázs azt közölte, hogy a kampánycsapat struktúrájáról a politikai idény nyitányával adnak hivatalos értesítést.

Mint ismert, Orbán Balázs is elkísérte Orbán Viktort Brac szigetére múlt héten, Kaminski Fanny sajtófőnök és Máté János programirodát vezető államtitkár társaságában. Orbánék egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépen utaztak Horvátországba, majd Orbán Balázs jelentette be, hogy a győzelmi terv legyártása volt az utazás célja.

