A Börzsönybe menne kirándulni a hétvégén? Nagyon vigyázzon!

A teljes Börzsönyt és környékét hó fedi, ami minden bizonnyal sokakat ösztönöz majd túrázásra a hétvégén, de a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat felhívja a túrázók figyelmét arra, hogy ezekben a napokban a hegység veszélyes lesz.

Mint írták, a Börzsönyben jelenleg 20–30 centiméter vastag porhó borítja az utakat, amely erősen süppedős, így a haladás a szokásosnál akár háromszor lassabb és fárasztóbb lehet.

A Magas‑Börzsönyben -9 és -12 °C közötti hideg a jellemző, széllel és nagyon alacsony hőérzettel, a következő napokban további lehűlés, kisebb havazás és ónos eső veszélye is fennáll. A porhó alatt sok helyen jeges réteg található, ami jelentős balesetveszélyt okoz.

A hétvégén ködös idő, majd hidegfront és erős szél érkezik. A hegyimentők figyelmeztetnek rá: a parkolókhoz vezető utak havasak és jegesek, sok hely csak összkerékhajtású, hóláncos járművekkel közelíthető meg, és már több mentési beavatkozásra is sor került.

A jelenlegi körülmények között túrázni csak tapasztalt, megfelelő téli felszereléssel rendelkező kirándulóknak ajánlott. A Magas‑Börzsöny (például a Nagy‑Hideg‑hegy és a Csóványos) felkészületlenül, gyermekekkel nem biztonságos célpont. Fokozott a megcsúszás, eltévedés, időtúllépés és hipotermia kockázata; a hó eltakarhatja a jelzéseket, korán sötétedik. A hegyimentők hangsúlyozzák a szél‑ és vízálló öltözet, megfelelő bakancs fontosságát, valamint azt, hogy alkoholt téli túrán ne fogyasszanak.