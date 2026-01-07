Nyolcvanezer forintra bírságolták azt a biztonsági őrt, aki nekiment Hadházy Ákos autójának augusztusban Orbán Viktor miniszterelnök családjának hatvanpusztai birtokánál – számolt be a Gulyáságyú Média. Az autósüldözés ügyében indult nyomozást ugyan megszűntették, de a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt szabálysértési eljárást indítottak, ennek eredménye a bírság.

A szabálysértési eljárásban most született határozat szerint a fizetendő pénzbírságot 72 óra közérdekű munka végzésével megváltható, vagy 12 nap szabálysértési elzárásra változtatható.

A férfit ezen felül 3 hónapra eltiltották a járművezetéstől valamint 359.359 (háromszázötvenkilencezer-háromszázötvenkilenc) forint szabálysértési költség

megfizetésére is kötelezték.

A szabálysértési törvény a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértést 200.000 forintig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni, illetve 1 hónaptól 1 évig terjedő időtartamra járművezetéstől eltiltás alkalmazható. Az indokolás szerint a magas szabálysértési költség összegére, az eljárás alá vont személyi- és anyagi körülményeire is tekintettel volt a pénzbírság megállapításakor a bicskei rendőrség.

Mint ismert augusztusban Mészáros Lőrinc biztonsági vállalkozásának alkalmazottja, G. J. autóval igyekezett megállítani a képviselőt, miután az a nyitott kapun keresztül bement Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokára, és ott felvételeket készített az épületekről. Az autósüldözésről készült videó ide kattintva megtekinthető.