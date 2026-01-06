Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 6., kedd
Friss hírek
- Orbán Viktor és Magyar Péter néhány óra különbséggel tartotta meg évnyitó sajtótájékoztatóját, így Magyar már Orbánéra is válaszolt.
- 442 millió forint vissza nem térítendő támogatást vettek föl a Simonka-ügy fővádlottjai a büntetőper kezdete óta.
- Dán miniszterelnök: Ha Trump megtámadja Grönlandot, akkor a NATO-nak vége.
- A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására.
- Fűre toltak egy repülőgépet Ferihegyen, személyi sérülés nem történt.
- 24 óra leforgása alatt mindkét exférjét agyonlőhette egy nő Floridában.
- Vámos Petrát magyar kézicsapatok bombázták, döntenie kellett. Metzi szerződésének záradéka lehetővé tette, hogy a második évben távozzon.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok járnak január végéig. Részletek.
BKK
- A 15-ös autóbusz 16.30-tól kb. 19 óráig terelve, a Kiskörúton át közlekedik, nem érinti a Kálvin tér M, a Ferenciek tere M és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca M felé.
Mai időjárás:
- A nyugati országrészben átmenetileg megszűnhet a havazás.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul.
- Késő estére -5 és 0 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Boldizsár
Deviza középárfolyam:
- EUR 384,41
- USD 329,03
- CHF 413,15
- GBP 442,32
Véget ért az a korszak, amikor a magyar történelem önmagában érdekes lehetett a világ számára
Miért káros, amikor a politika Trianont vagy ’56-ot ki akarja metszeni a történelem szövetéből? Igaza lehet Orbán Viktornak abban, hogy a történelem főutcáján masírozunk? Érdekli egyáltalán Magyarország múltja a világ más részein élőket? Interjú Rigó Máté történésszel.