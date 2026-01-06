reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. 01. 06. 06:59
2026. január 6., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok járnak január végéig. Részletek.

BKK

  • 15-ös autóbusz 16.30-tól kb. 19 óráig terelve, a Kiskörúton át közlekedik, nem érinti a Kálvin tér M, a Ferenciek tere M és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca M felé.

 

Mai időjárás:

  • A nyugati országrészben átmenetileg megszűnhet a havazás.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul.
  • Késő estére -5 és 0 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Boldizsár

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 384,41
  • USD 329,03
  • CHF 413,15
  • GBP 442,32

 

