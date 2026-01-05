Fűre toltak egy repülőgépet Ferihegyen

Fűre toltak egy repülőgépet a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, közölte az MTI-vel a Budapest Airport.

Személyi sérülés nem történt,

a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

Az érintett repülőgép a Pegasus Airlines Airbus A320 típusú, Budapestről Isztambulba tartó járata volt, amelynek főfutóművét az indítása során az előtér szilárd burkolatáról a füves területre tolták, aminek következtében az elakadt.

A repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel.

A repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, de a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt, ezért a Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri.