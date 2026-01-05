Közel negyven ember lett rosszul hétfőn a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban egy rosszul elsült „diákcsíny” következtében, a súlyosabb tüneteket produkálókat, fejfájásra, hányingerre panaszkodókat kórházba is kellett szállítani.

A város polgármestere, Balaicz Zoltán az ügy kapcsán azt írta bejegyzésében: „az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a mai napon a Deák Ferenc Technikumban valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat.”

Valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek hatására többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak

– írja a polgármester az esetről, hangsúlyozva, hogy a rosszullétre panaszkodók között nem volt súlyos eset, a biztonság kedvéért azonban mindüket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították megfigyelésre.

Balaicz jelezte, a rendőrség biztosította a helyszínt, továbbá veszélyeztetés okozásának bűncselekménye miatt nyomozás indult, „hiszen a történteket a következmények miatt nem lehet diákcsínyként kezelni”.