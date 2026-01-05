magyar pétersajtótájékoztatótisza párt
A következő élő közvetítés része Magyar Péter: A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani

Magyar szerint a Tiszáé az ország legszervezettebb politikai közössége

admin Papp Atilla
2026. 01. 05. 14:49

Magyar elmondta, hogy a Tisza nem támogatja a sorkötelezettség visszaállítását a Fidesz és a KDNP politikusaival szemben, akik a múltban ezt kezdeményezték. A Tisza emellett migránspaktumot sem támogatott soha, ahogy a jövőben sem fog, miközben a kormány embercsempészeket engedett szabadon. Felemlegette azt is, hogy a kormány a háború kitörésekor szorgalmazta Ukrajna felvételét az EU-ba.

Ezután rátért a Tisza terveire: azon fognak dolgozni, hogy a választások után a bőség évei következzenek.

Maroknyian indultunk el 2024 márciusában. Állami támogatás és pártstruktúra nélkül. Fél évvel később már fej fej mellett álltunk a 14 éve kormányzó kormánypárttal. 2024 októbere óta pedig a Tisza közössége minden hónapot megnyert: lépésről lépésre és tégláról téglára építettük fel a közösségünket, amely mára országszerte a legszervezettebb politikai közösség lett

– emlékezett vissza Magyar.

